Çankırı'da araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde yapılan uygulamada bir araç durduruldu.



Araçta yapılan aramada, 237,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.