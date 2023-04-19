AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu:

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Karadeniz gazının Türkiye'nin, milletin zenginliği demek olduğunu belirterek, "Çünkü o milyarlarca dolar dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Asgari ücretliye, çiftçiye, işçiye, emekliye, memura yansıyacak." dedi.

Akbaşoğlu, Çankırı'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliği ile Çankırı'nın çehresinin değiştiğini söyledi.

Çankırı'da bugüne kadar önemli hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, kente yeni hizmetler getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Mecliste 2021 yılı Aralık ayında 5 adım atacaklarını, sıralama ve süreç yönetimi olarak bu 5 adımı gerçekleştireceklerini ifade ettiklerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Asgari ücretle ilgili, memur emekli maaşlarıyla ilgili, 3600 ek göstergeyle ilgili, 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili ve nihayetinde de EYT’li kardeşlerimizin problemlerinin çözülmesiyle ilgili adımları atacağımızı kamuoyuna deklare etmiştik. Bu 5 adımın hepsini de elhamdülillah gerçekleştirdik." dedi.

Akbaşoğlu, maaşlarda iyileştirmeler de yapmayı planladıklarına işaret ederek, "Enflasyonun durumuna göre temmuz ayında da asgari ücrete dokunmak, onu artırmak suretiyle gerekli müdahaleleri yaparak hiçbir toplum kesimimizi enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu çerçevede bu adımların hepsini gerçekleştirdik. Şimdi 2 ay sonra asgari ücretle ilgili 8 bin 500 lirayı daha yukarılara çıkarmayla ilgili bir irademiz söz konusu. Aynı şekilde memur ve emeklilerle ilgili en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkardık." diye konuştu.

- "Bu Türkiye'nin, Çankırı'nın, milletimizin zenginliği demek"

Bundan sonra yeni bir dönemin başlayacağını, bu dönemin şahlanış dönemi olacağını dile getiren Akbaşoğlu, Karadeniz gazının karaya ulaştırılmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz geçen sene 100 milyar dolardan daha fazla para verdik doğal gaz ve petrole. Evvelki sene 50 milyar dolar vermiştik. Dünyada enerji fiyatlarının artması, bunun gıdaya yansıması, tedarik zincirlerinin kopması ve pandemi nedeniyle zorlukların yaşanması, bütün dünyada birtakım sıkıntılar ve bunun Türkiye'ye de yansımaları söz konusu oldu. Bunların hepsini inşallah atlatma noktasına geliyoruz. 710 milyar metreküp doğal gazı Allah nasip ederse dün itibariyle sisteme entegre ettiler. Bizim mühendislerimiz, bizim evlatlarımız. Türkiye Petrol Ortaklığı bu konuyla ilgili çalışmalarını yaptı. Yüzlerce gemiyle, binlerce işçi ve mühendisle orada bu çalışma hummalı bir şekilde bitti. Muazzam bir alanda doğal gaz işletme merkezi hazırlandı. Yarın hep beraber sembolik olarak bu doğal gaz ateşinin yandığına ve sisteme verildiğine, oradan da Filyos'tan her yere doğru inşallah gidecek. Doğuya da, kuzeye de, güneye de, batıya da bütün akslara bu iletim hattından inşallah doğal gaz iletilecek ve bundan sonra milli ve yerli gazı kullanmaya başlayacağız. Bu Türkiye'nin, bu Çankırı'nın, milletimizin zenginliği demek. Çünkü o milyarlarca dolar dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Asgari ücretliye, çiftçiye, işçiye, emekliye, memura yansıyacak. Daha fazla maaş imkanı, üretim, istihdam, yatırım, ihracata vesile olacak. Hep beraber Allah'ın izniyle bunun gerçekleştiğine şahit olacağız."

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi son ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi, ...
Korgun Belediye Başkanı Kozan, Yeşil Korgun Belediyespor'un şampiyonluğunu kutladı
YEREL HABERLER Korgun Belediye Başkanı Kozan, Yeşil Korgun ...
Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi ...
Dodurga Beldesinde vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Dodurga Beldesinde vatandaşlar iftar sofrasında ...
Çankırı'da araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çankırı'da araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 ...
Çankırı'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çankırı'da Turizm Haftası dolayısıyla tören ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.