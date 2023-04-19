AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu:

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Karadeniz gazının Türkiye'nin, milletin zenginliği demek olduğunu belirterek, "Çünkü o milyarlarca dolar dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Asgari ücretliye, çiftçiye, işçiye, emekliye, memura yansıyacak." dedi.

Akbaşoğlu, Çankırı'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliği ile Çankırı'nın çehresinin değiştiğini söyledi.

Çankırı'da bugüne kadar önemli hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, kente yeni hizmetler getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Mecliste 2021 yılı Aralık ayında 5 adım atacaklarını, sıralama ve süreç yönetimi olarak bu 5 adımı gerçekleştireceklerini ifade ettiklerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Asgari ücretle ilgili, memur emekli maaşlarıyla ilgili, 3600 ek göstergeyle ilgili, 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili ve nihayetinde de EYT’li kardeşlerimizin problemlerinin çözülmesiyle ilgili adımları atacağımızı kamuoyuna deklare etmiştik. Bu 5 adımın hepsini de elhamdülillah gerçekleştirdik." dedi.

Akbaşoğlu, maaşlarda iyileştirmeler de yapmayı planladıklarına işaret ederek, "Enflasyonun durumuna göre temmuz ayında da asgari ücrete dokunmak, onu artırmak suretiyle gerekli müdahaleleri yaparak hiçbir toplum kesimimizi enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu çerçevede bu adımların hepsini gerçekleştirdik. Şimdi 2 ay sonra asgari ücretle ilgili 8 bin 500 lirayı daha yukarılara çıkarmayla ilgili bir irademiz söz konusu. Aynı şekilde memur ve emeklilerle ilgili en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkardık." diye konuştu.

- "Bu Türkiye'nin, Çankırı'nın, milletimizin zenginliği demek"

Bundan sonra yeni bir dönemin başlayacağını, bu dönemin şahlanış dönemi olacağını dile getiren Akbaşoğlu, Karadeniz gazının karaya ulaştırılmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz geçen sene 100 milyar dolardan daha fazla para verdik doğal gaz ve petrole. Evvelki sene 50 milyar dolar vermiştik. Dünyada enerji fiyatlarının artması, bunun gıdaya yansıması, tedarik zincirlerinin kopması ve pandemi nedeniyle zorlukların yaşanması, bütün dünyada birtakım sıkıntılar ve bunun Türkiye'ye de yansımaları söz konusu oldu. Bunların hepsini inşallah atlatma noktasına geliyoruz. 710 milyar metreküp doğal gazı Allah nasip ederse dün itibariyle sisteme entegre ettiler. Bizim mühendislerimiz, bizim evlatlarımız. Türkiye Petrol Ortaklığı bu konuyla ilgili çalışmalarını yaptı. Yüzlerce gemiyle, binlerce işçi ve mühendisle orada bu çalışma hummalı bir şekilde bitti. Muazzam bir alanda doğal gaz işletme merkezi hazırlandı. Yarın hep beraber sembolik olarak bu doğal gaz ateşinin yandığına ve sisteme verildiğine, oradan da Filyos'tan her yere doğru inşallah gidecek. Doğuya da, kuzeye de, güneye de, batıya da bütün akslara bu iletim hattından inşallah doğal gaz iletilecek ve bundan sonra milli ve yerli gazı kullanmaya başlayacağız. Bu Türkiye'nin, bu Çankırı'nın, milletimizin zenginliği demek. Çünkü o milyarlarca dolar dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Asgari ücretliye, çiftçiye, işçiye, emekliye, memura yansıyacak. Daha fazla maaş imkanı, üretim, istihdam, yatırım, ihracata vesile olacak. Hep beraber Allah'ın izniyle bunun gerçekleştiğine şahit olacağız."

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ile partililer katıldı.

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