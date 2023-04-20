Şabanözü'nde gazi ve şehit aileleri iftar sofrasında buluştu

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ÇANKIRI (AA) - Şabanözü ilçesinde gazi ve şehit ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Şabanözü Kaymakamlığı tarafından müftülük külliyesinde düzenlenen programa, Kaymakam Mehmed Zahid Uzun, hakim Hanife Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Semih Keşir, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Uzun, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür etti.

Her konuda kendisine ulaşabileceklerini belirten Uzun, "Bir evladınız olarak herhangi bir sıkıntınızda ilk aklınıza gelen ben olmamı umut ediyorum. Hepinizde telefon numaram var, herhangi bir durumda beni aramanız yeterli." dedi.

Dua edilmesi ve iftarın ardından program sona erdi.













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