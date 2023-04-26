Çankırı'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'dan İstanbul istikametine giden F.Ö. (48) idaresindeki 34 UM 6288 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ilgaz ilçesi Belören köyü mevkisinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücü ile A.Ö. (41) ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.



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