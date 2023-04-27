Depremzede çocuklar için "Çankırı'dan Besni'ye Bilim Yarenliği Projesi" uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, "Çankırı'dan Besni'ye Bilim Yarenliği Projesi" ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde çocuklar bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Özel Çağrısı olan "Bilim Her Yerde" çalışması kapsamında Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birini tarafından hazırlanan "Çankırı'dan Besni'ye Bilim Yarenliği Projesi", TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek projede 15 atölye, bir söyleşi ve çeşitli bilim gösterileri yer alıyor.



Çankırı Belediyesi, Besni Kaymakamlığı, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek proje, 75 bin liralık bütçeyle destekleniyor.



Proje koordinatörü ve AR-GE yetkilisi Sinan Özlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, asrın felaketinin yaşandığı günden itibaren Çankırı eğitim camiası olarak her alanda büyük çalışmalar gerçekleştirildiklerini belirtti.

Depremzede öğrencilerin hem akademik hem de psikososyal gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını aktaran Özlü, Çankırı'dan Besni'ye eğitim için gönül köprüsü kurduklarını, 30'a yakın öğretmen ve personel tarafından oluşturulan atölyelerde matematik, fen bilimleri, yabancı dil ve teknolojik çalışmaların yanı sıra zeka oyunları ve bilim söyleşilerinin de yer alacağını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.