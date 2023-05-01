AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbaşoğlu, mesajında, her güzel işin altında alın teri ve emek olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023'ün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla işçisi, işvereni, sendikasıyla herkesin, her kesimin ve her vatandaşın şahlanış yılı olacağını vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli ekonomi modeli ile dışa bağımlı olduğumuz enerjide sisteme entegre ettiğimiz milli ve yerli doğal gazın muazzam ekonomik katkısıyla çok daha müreffeh günlere inşallah hep birlikte ulaşacağız. Başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere toplumun her kesiminin alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Türkiye, üzerinde kurulan kirli oyunları bozarak, daha büyük ve güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Çankırı'mızın ve ülkemizin her köşesindeki iş yerlerinde ilmek ilmek alın teri ve emekleri ile üretimde bulunan işçi kardeşlerimizin bu güzel günlerini en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dolu yaşam diliyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.