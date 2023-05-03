Ilgaz ilçesinde çarşı düzenleme çalışması yapılıyor

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ÇANKIRI (AA) - Ilgaz ilçesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde proje ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlçedeki sorunları sırası geldikçe çözdüklerini aktaran Öztürk, "Çarşı içinde enerji nakil hatları yer altına alındı. Su hatlarımızı komple yeniledik. Doğal gaz dağıtım şirketi de çalışmalarını tamamladı. Şimdi de bu çalışmalar neticesinde zarar gören yol ve kaldırımları yeniliyoruz. Şunu ifade etmeliyim ki ilk planlamamızda çarşı içini sıcak asfalt olarak projelendirmiştik fakat yeniden yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler sonucu ilçemizin turizm kenti olduğu gerçekliğine daha da uygun düşmesi açısından çarşı içinin renkli taşlarla ve Ilgaz'a yaraşır şekilde yeniden düzenlenmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.



Öztürk, 2 Mayıs'ta başlayan çalışmalarının ağustos ayında tamamlanmasını planladıklarına işaret ederek, "Bu süreçte gösterecekleri sabır ve anlayış için vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmanın sürekliliği açısından çarşı içerisindeki yenileme işlemi bittikten sonra belirli tonajın üzerindeki araçların çarşı merkezini geçiş güzergahı olarak kullanmaması adına gerekli düzenlemeleri de yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.





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