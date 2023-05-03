Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik il merkezinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 410 sentetik uyuşturucu hap, 23 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 95 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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