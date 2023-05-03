Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da komşusu ile eski eşinin çalıştığı iş yerinin ortağını silahla öldüren şüpheli, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Psikolojik sorunları bulunan Hanifi Y, Buğdaypazarı Mahallesi Gül Sokak'ta evinden çıkarken apartmanda komşusu Talip Poyraz ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Hanifi Y, üzerindeki silahla Poyraz'a ateş etti.

Daha sonra evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Ceyda Sokak'ta bulunan eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikasına giden Hanifi Y, tartıştığı fabrikanın ortaklarından Orhan Kuşçu'yu da silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçmaya çalışan şüpheli, Somaki Bulvarı'nda aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hafif yaralanan şüpheli, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.



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