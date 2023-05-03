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Çankırı'da Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalara başlandı

AA

Çankırı'da Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalara başlandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalar törenle başladı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kent Meydanı Projesi’nin şehrin kalbinde yeni bir prestij alanı olacağını söyledi.

Proje ile şehir merkezindeki otopark sorununu da büyük ölçüde azaltacaklarını belirten Esen, "Çankırı’nın yıllardır dilinde pelesenk olan ve benim de göreve geldiğimden beri mücadele verdiğim meydan projesinin hayata geçirilme vakti gelmiştir." dedi.

Çalışmanın başladığı proje ile yer altı otoparkı, AFAD toplanma alanı gibi sorunları çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Esen, şöyle konuştu:

"Bizim gündemimizde her daim Çankırı var. Tüm çabamız ve emeğimiz, şehrimizin sorunlarını çözmek, insanımızın yaşam standardını iyileştirmek, bu şehri mutlu insanların kenti yapmak üzerinedir. Her şeye, tüm aksiliklere rağmen sizlere nefes alacağınız bir meydan yapıyoruz. Bolluk da bereket de hareket de dinlenmek de eğlenmek de bu meydanda olacak. Burası Çankırı’nın hür meydanı olacak."

Çankırı’ya meydanın çok yakışacağını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı milletvekili adayı Pelin Yılık da özverili çalışmalarından dolayı Esen’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kent meydanı yapımı için ilk kazma dualar eşliğinde vuruldu.

Program, Diriliş Oğuzhan Mehteran Takımı ile TÜRKSOY Dans Grupları ve Umay Müzik Topluluğunun gösterilerinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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