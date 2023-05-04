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Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

AA

Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da komşusu ile eski eşinin çalıştığı iş yerinin ortağını silahla öldüren, aynı silahla da intihar girişiminde bulunan Hanifi Y. tutuklandı.

Evinden çıkarken apartman komşusu Talip Poyraz'ı daha sonra da eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikası ortaklarından Orhan Kuşçu'yu öldürmesinin ardından gözaltına alınan Hanifi Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Psikolojik sorunları bulunan Hanifi Y, dün Buğdaypazarı Mahallesi Gül Sokak'ta evinden çıkarken apartmanda komşusu Talip Poyraz'ı, daha sonra evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Ceyda Sokak'ta bulunan eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikasının ortaklarından Orhan Kuşçu'yu öldürmüştü.

Olay yerinden kaçarken aynı silahla intihar girişiminde bulunarak yaralanan Hanifi Y, polislerce gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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