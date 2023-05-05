Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu

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ÇANKIRI (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.



Ilgaz Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda öğretmenlerle bir araya gelen Şensoy, taleplerini dinledi.

Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlere yakın ve çözüm odaklı çalıştıklarını belirterek, eğitim öğretim süreçlerinin yürütülmesi için bakanlıklar arası koordineli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Şensoy'a Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Bahçeci eşlik etti.





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