Çankırı'da bir çocuk gölette boğuldu

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ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde gölete giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Karga köyünde 3 kardeş köy yakınlarındaki gölete gitti.

Yüzmek için gölete giren kardeşlerden 9 yaşındaki Mehmet A. bir süre sonra gözden kayboldu.

Kardeşlerinin yardım istemesi üzerine Mehmet A. bölgeden geçen vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet A'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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