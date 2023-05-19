Orta ilçesinde robotik kodlama sınıfı açıldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde robotik kodlama sınıfı oluşturuldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, lisenin konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, evrensel çağrıyı duyabilenlerin, anlatabilenlerin ve yorumlayabilenlerin sonraki yüzyıllara kalabildiklerini söyledi.



Günümüz yüzyılının evrensel dilinin kodlama olduğuna işaret eden Başer, "Başka ifadeyle harekete geçmedir. Harekete geçmeyen, yazılım dilini anlamayan, yakalayamayan toplumlar, gelecek yüzyıllarda varlık gösteremeyecektir. Bunun en güzel örneği, savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımlardır." dedi.



Konuşmaların ardından robotik kodlama sınıfının açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar ile kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







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