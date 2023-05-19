Orta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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ÇANKIRI (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çankırı'nın Orta ilçesinde törenlerle kutlandı.

Çarşı Meydanı'ndan yapılan gençlik yürüyüşünün ardından tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.



Yapılan gösteriler ve ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Orta Kaymakam Vekili Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile vatandaşlar katıldı.



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