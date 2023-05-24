Çankırı'da 1 milyon 40 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 40 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan kişilere ve kaçakçılık suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 milyon 40 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü.

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