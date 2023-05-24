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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım meslek liselerince üretim yapılan alanlarda hasat başladı

AA

Tarım meslek liselerince üretim yapılan alanlarda hasat başladı

ÇANKIRI (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, tarım meslek liselerinin üretim yaptığı alanlarda hasadın başladığını söyledi.

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Şener, yemlik silaj hasadına katıldı. Okuldaki seraları, hayvan üretim çiftliği, ekmek üretim fırını ve yoğurt üretim tesisini gezen Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile Lise Müdürü ve öğretmenlerden tarım ve hayvancılık konularında bilgi aldı.

Şener, AA muhabirine, küresel ısınmayla birlikte, Türkiye'nin tarımda yeni projeler ortaya koymaya başladığını, Türkiye Yüzyılı projeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığın, tarım ve meslek liselerindeki çalışmalara ağırlık verdiğini söyledi.

Türkiye genelinde tarım liselerinin üretimde önemli yol katettiğini dile getiren Şener, "25 tarım meslek lisemizde hasat dönemi başladı. 25 meslek lisemizde 200 dönüm arazide bin ton buğday hasadı bekliyoruz. Çankırı tabii buğday hasadına başlamadı ama yemlik silaj üretimlerinin hasadı başladı. Bu hasattan sonra tarlaya mısır ekecekler onun hasadından sonra tekrar buğday ekilecek. Tarım meslek lisemiz büyükbaş, küçükbaş, gıda işleme, meyve ve sebze üretimi ile güçlü ve iyi okullarımızdan biri. Güçlü bir kadrosu var. Destekleyen iyi bir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz var." diye konuştu.

Şener, ürünlerin en güzel şekliyle sofralarda yer bulmasını istediklerini aktararak "Topraktan sofraya ilkesi ile ürettiklerimizi sofraya getirmeyi planlıyoruz. Hatta bu okulumuz ürettiği buğdaydan elde ettiği unla kendi ekmeğini üretip okullara gönderiyor. Türkiye genelinde tarım meslek liselerinden beklentimiz hem modern tarım uygulamalarına geçmeleri, hem de AR-Ge çalışmaları ile Türkiye'nin ihtiyacı olan tarım ürünlerinin yetiştirmelerini sağlamak." dedi.

Tarım meslek liseleri hakkında bilgi veren Şener, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 145 tarım alanı olan okulumuz var. 5 tane de özellikle tarım meslek lisemiz var. 150 okulumuzun tamamında modern teknoloji ile eğitimler verme hedefindeyiz. Okullarımız, talep edilen okullar olmaya başladı. Ürettiklerini sattıkları için öğrenciler, döner sermayeden gelir elde ediyorlar, ailelerine tecrübelerini aktarıyorlar. Okullarımızın gelecekte çok daha başarılı olacağından eminiz. Okullarımızda, büyük arazilerimiz var, bunları en verimli nasıl kullanırız düşüncesindeyiz. Mesela bu okulumuzda bu arazi geçen sene boştu ama bu sene hayvanlarımız için yem bitkisi üretiliyor. AR-GE çalışmaları ile de sürekli geliştirerek iyi çalışmalar yapıyorlar."

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