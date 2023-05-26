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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çankırı'da Üniversite Camisi'nin açılışına katıldı:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çankırı'da Üniversite Camisi'nin açılışına katıldı:

ÇANKIRI (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu camiler sadece namaz kılmak için yapılmış yerler değil, bu emekler boşa gitmesin. Bilgimize bilgi katmak için değerlendirmeliyiz." dedi.

Erbaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan Üniversite Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni bir ibadethane açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını işaret eden Erbaş, "Hocalarımız, öğrencilerimiz camiye geldiklerinde sadece namaz kılıp gitmeyecek. Camide özellikle öğrencilerimiz kütüphaneden, raftan kitapları alıp okuyacak ya da yanında getirdiği kitapları okuyacak. Okuma esnasında da insanın huzur içinde olması lazım. Huzur içinde yapılan okuma ile huzursuzluk içerisinde yapılan okuma arasında çok fark vardır." diye konuştu.

Üniversitelerdeki cami sayısının arttığını belirten Erbaş şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizde elhamdülillah 90 bin camimiz oldu. Üniversitelerimizde 208 cami oldu. Üniversitelerimizin neredeyse tamına yakınında camimiz var. Ne büyük zenginlik. Öğrencilerimiz ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek. Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık, 'Kampüse cami yapılsın mı yapılmasın mı?' diye. Mücadeleler, mücadeleler... Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde iki dönem dekanlık yaptım. O dönem üniversitemizin camisini yapmıştık. Büyük sıkıntılar yaşadık. Camiyi yapabilmek için yardım bulmaktan geçtik, yapmak için bazı yerlerden izin almak gerekiyordu. O izni almak için çektiğimiz çileler vardı. Şimdi Rektörümüz, YÖK Başkanımız, Valimiz, milletvekillerimiz burada. Adeta, 'Cami hepimizin.' diye sarıldık. İnşaatı devam eden üniversite camilerimiz var. Sesimiz onlara gidiyorsa o üniversite camilerimize sımsıkı sarılsınlar. Üniversite camilerimize özel önem veriyoruz. Öğrencilerimizin ibadet yapabilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Çünkü kampüsler biraz şehrin dışında. Dolayısıyla her kampüsün içerisinde ihtiyacı karşılayacak kadar cami olması lazım."

İlim öğrenmenin önemine değinen Erbaş, "Bu camiler sadece namaz kılmak için yapılmış yerler değil, bu emekler boşa gitmesin. Bilgimize bilgi katmak için değerlendirmeliyiz. Allah ilmi, hikmeti isteyene nasip eder. Bizim ilmi istememiz lazım. Üniversiteler bunun için var, evrensel bilginin üretildiği yerler. Bizde dini ilim, din dışı ilim diye bir şey yok. İslami, İslam dışı ilim diye bir ayrım yok. Tefsir ne kadar İslami ise matematik de o kadar İslami ilimdir. Astronomi de mühendislik de tıp da tarih de sosyoloji de o kadar İslami ilimdir. Çünkü Müslümanların bunlara ihtiyacı var. Bizim üniversitelere, bütün bilim dallarına sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise Üniversite Camisi'ni açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Erbaş ile Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Çiftçi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve protokol üyeleri tarafından caminin açılışı gerçekleştirildi.


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