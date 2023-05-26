YÖK Başkanı Özvar, Çankırı'da ağız ve diş sağlığı merkezinin açılışına katıldı:

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ÇANKIRI (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye'de sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetinin teminatı üniversitelerdir." dedi.



Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret eden Özvar, kendisini karşılayan öğrencilerle sohbet etti.

Burada, üniversitede eğitim gören Cibuti'den Housseina Gohar ile Çad'dan İsmail Goni Hassane, şiir okudu.

Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılan Özvar, yaptığı konuşmada, yeni bir sağlık kuruluşu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversiteler açısından sağlığın önemli olduğunu vurgulayan Özvar, "Türkiye'de sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetinin teminatı üniversitelerdir. Üniversitelerin tıp fakülteleri, üniversitelerimizin diş hekimliği fakülteleri ve diğer sağlık birimlerimiz sağlığın teminatıdır." diye konuştu.

Sağlık hizmetinin önemli olduğuna işaret eden Özvar, "Üniversitelerimizde gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği, gerekse diğer sağlık birimlerinin altyapılarının sağlanması, kapasite artışının temin edilmesi, gerekli teçhizatın sağlanması, Türkiye'de sağlık eğitimi kadar hizmetin artmasına da vesile olacaktır. Bu bakımdan Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Ağız ve Diş Sağlığı merkezini açıyoruz. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Yeni açılmış olan, birkaç senelik diş hekimliği fakültemizin öğrencilerinin eğitiminde önemli hizmet görecektir." ifadelerini kullandı.

Rektör Çiftçi de fakülte hakkında bilgi vererek, "Sağlık alanındaki durumlar devletin sosyal yönünü göstermesi açısından önemli. Biz vatan ve memlekete hizmet etme noktasında heyecanlı, gururlu donanımlı gençler yetiştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Özvar ve Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Diş Hekimliği Fakültesini gezen Özvar, fakülte hakkında bilgi aldı. Özvar, daha sonra diş muayenesi oldu.





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