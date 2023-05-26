YÖK Başkanı Özvar, Çankırı'da ağız ve diş sağlığı merkezinin açılışına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Başkanı Özvar, Çankırı'da ağız ve diş sağlığı merkezinin açılışına katıldı:

AA

YÖK Başkanı Özvar, Çankırı'da ağız ve diş sağlığı merkezinin açılışına katıldı:

ÇANKIRI (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye'de sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetinin teminatı üniversitelerdir." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret eden Özvar, kendisini karşılayan öğrencilerle sohbet etti.

Burada, üniversitede eğitim gören Cibuti'den Housseina Gohar ile Çad'dan İsmail Goni Hassane, şiir okudu.

Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılan Özvar, yaptığı konuşmada, yeni bir sağlık kuruluşu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversiteler açısından sağlığın önemli olduğunu vurgulayan Özvar, "Türkiye'de sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetinin teminatı üniversitelerdir. Üniversitelerin tıp fakülteleri, üniversitelerimizin diş hekimliği fakülteleri ve diğer sağlık birimlerimiz sağlığın teminatıdır." diye konuştu.

Sağlık hizmetinin önemli olduğuna işaret eden Özvar, "Üniversitelerimizde gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği, gerekse diğer sağlık birimlerinin altyapılarının sağlanması, kapasite artışının temin edilmesi, gerekli teçhizatın sağlanması, Türkiye'de sağlık eğitimi kadar hizmetin artmasına da vesile olacaktır. Bu bakımdan Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Ağız ve Diş Sağlığı merkezini açıyoruz. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Yeni açılmış olan, birkaç senelik diş hekimliği fakültemizin öğrencilerinin eğitiminde önemli hizmet görecektir." ifadelerini kullandı.

Rektör Çiftçi de fakülte hakkında bilgi vererek, "Sağlık alanındaki durumlar devletin sosyal yönünü göstermesi açısından önemli. Biz vatan ve memlekete hizmet etme noktasında heyecanlı, gururlu donanımlı gençler yetiştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Özvar ve Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Diş Hekimliği Fakültesini gezen Özvar, fakülte hakkında bilgi aldı. Özvar, daha sonra diş muayenesi oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çankırı'da Üniversite Camisi'nin açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çankırı'da Üniversite ...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Çankırı'da hutbe irat etti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Çankırı'da hutbe ...
Orta ilçesinde hacı adaylarına seminer verildi
YEREL HABERLER Orta ilçesinde hacı adaylarına seminer verildi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde doğa, ilkbaharda açan çiçeklerle sarıya boyandı
YEREL HABERLER Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde doğa, ilkbaharda açan ...
Tarım meslek liselerince üretim yapılan alanlarda hasat başladı
YEREL HABERLER Tarım meslek liselerince üretim yapılan alanlarda ...
Çankırı'da 1 milyon 40 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da 1 milyon 40 bin filtreli sigara kağıdı ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.