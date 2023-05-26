YÖK Başkanı Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

ÇANKIRI (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet törenine katıldı.

Özvar, Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri, ailelerini ve öğretim elemanlarını tebrik etti.

Öğrencilere kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Özvar, "Üniversite mezuniyeti ister lisans, ister ön lisans olsun hiçbir yetkinliği, hiçbir sıfatı diploma ile size vermez. Keramet diplomada değil. Eğer keramet olacaksa o sizin gayretlerinizle olacak. Mezun olduktan sonra hiç kimse size ‘mimar’ diye hitap etmeyecek. Hiç kimse size ‘mühendis’ demeyecek. Hiç kimse size ‘iktisatçı’ demeyecek. Eğer bu mesleği adamakıllı yapar, çalışır, sabırla gayret ederseniz, bu mesleğin sıfatını elde etme hakkı kazanacaksınız. Dolayısıyla hiçbir mezuniyet size herhangi bir sıfatı otomatik olarak vermez." ifadelerini kullandı.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Özvar, "Bu vesile ile öğrencilerimizin en güzel şekilde mesleklerini icra etmelerini diliyorum. Her birine bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyet, sağlık, afiyet diliyorum." diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

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