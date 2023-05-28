Trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru Çankırı'da defnedildi

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ÇANKIRI (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden infaz koruma memuru Mehmet Tevfik Akdemir (23), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Akdemir'in cenazesi, Tekirdağ'dan memleketi Orta ilçesine bağlı Sakarcaören köyüne getirildi.

Köydeki camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akdemir, Sakarcaören köyü mezarlığında toprağa verildi.

Akdemir'in babasının Sakarcaören Köyü Muhtarı Ömer Akdemir olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına, Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün iki otomobil Sağlık Mahallesi'nde çarpışmış, kazada Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet Tevfik Akdemir hayatını kaybetmişti.

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