İsrail'in "Mavi Marmara" saldırısı, yıl dönümünde Çankırı'da protesto edildi

ÇANKIRI (AA) - İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı, yıl dönümünde Çankırı'da protesto edildi.

Karatekin Parkı'nda toplanan katılımcılar adına konuşan İHH Çankırı İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, adalet ve kardeşlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Siyonist işgal çetelerinin sadece Filistin için değil Türkiye için de bir güvenlik sorunu olduğunu belirten Kale, "2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, 1 kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur, 56 insani yardım gönüllüsü de ağır bir şekilde yaralanmıştır." dedi.

İsrail'in verdiği sözleri tutmadığına, bölgedeki istikrarsızlıktan beslendiğine dikkati çeken Kale, şöyle konuştu:

"Siyonist inancın temelinde; kendisi dışındaki bütün din, dil ve renklere yaşam hakkı tanımamak yatmaktadır. Kırmızı çizgimiz Kudüs, her gün daha fazla işgal güçlerinin kontrolü altına girmektedir. Filistin’in birçok bölgesinde engellenmeye çalışılan ticari ve insani koridorların sonucu olarak acil ihtiyaç krizi büyümeye devam etmektedir. Gazze’ye uygulanan enerji karartmaları ile diyaliz hastaları hayatını kaybetmektedir. Gazze’ye atılan kimyasal patlayıcılar sonucu lösemi ve diğer kanser türlerinden ciddi şekilde artış gözlemlenmektedir. Batı Şeria’da, çocuk yaştaki siviller kurşunların hedefi haline gelmekte ve şehit edilmektedir. Mavi Marmara ruhu ile tekrardan yola çıkmaya hazırız. Kudüs ve Gazze için insani bir koridorun açılmasını talep ediyoruz. Türkiye’ye vizesiz bir şekilde gelen İsrail vatandaşlarına karşılık, bizler de Kudüs’e ve Gazze’ye özgürce seyahat etmek istiyoruz."





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