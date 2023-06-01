Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Çankırılılarla Buluşuyor" programına katıldı

ÇANKIRI (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz bir bakıma halkın avukatlığını yapıyoruz. Halkın avukatlığını yaparken de insanımızdan herhangi bir ücret almıyoruz ve talep etmiyoruz." dedi.



"Vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde Kamu Denetçiliği kurumunun rolü" konusunda Çankırı Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Çankırılılarla Buluşuyor" toplantısına katılan Malkoç, yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir kurum olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2012 yılında 6328 sayılı kanunla kurulduğunu, 2013 yılından beri de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Malkoç, "Kurumun ana görevi, idare ile vatandaş arasında problem çıktığında, ihtilaf çıktığında, sorunlar yaşandığında mahkemeye gitmeden bunları dostane bir şekilde çözmek. Bir bakıma Kamu Denetçiliği Kurumu, devlet kurumları ile hizmet veren kamu kurumlarıyla vatandaş arasında bir arabulucu, dostane çözüm üreten, hakem rolünde olan bir kurum." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun doğuşu hakkında bilgi veren Malkoç, şöyle devam etti:

"Bizim geleneğimizde, örfümüzde, geçmiş devlet yönetimlerimizde insanımız yöneticisine, belediye başkanına, muhtarına, valisine veya devlet başkanına şikayetini iletir. Yazılı olarak, sözlü olarak, gördüğü yerde iletir. Bunun kurumsallaşmış hali Kamu Denetçiliği Kurumu. Biz bir bakıma halkın avukatlığını yapıyoruz. Halkın avukatlığını yaparken de insanımızdan herhangi bir ücret almıyoruz ve talep etmiyoruz."

- Başvurular müracaat edilen tarihten itibaren 6 ay içinde karara bağlanıyor

Vatandaşların kamu kurumlarıyla ilgili bir sorun yaşadığında mahkemeye gitmeden önce müracaat edeceği bir kurum olduğunun altını çizen Malkoç, "Bize müracaat çok kolay. Dilekçe yazabilirsiniz, faks çekebilirsiniz, telefonla destek alabilirsiniz ama daha kolayı oturduğunuz yerde www.ombudsman.gov.tr’ye girip derdinizi anlattığınızda çok kolay. Yeter ki derdinizi anlatın, hangi kurumla ihtilafınız var onu söyleyin, adresinizi, adınızı, kimlik numaranızı yazın yeter. Öbür tarafını biz tamamlıyoruz. Mahkemelerde yasa gereği harç parası, pul parası, bilirkişi parası alınıyor. Bu normal, çünkü yasa böyle. Ama Kamu Denetçiliği Kurumundan herhangi bir başvuru ücreti, harç, pul parası, bilirkişi parası yok. Çünkü hepsini kurum karşılıyor. Kurumumuzun bir özelliği daha var. Bize müracaat edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlıyoruz. Kanunumuz öyle düzenlenmiş, çalışma düzenimizi ona göre kurmuşuz." ifadelerini kullandı.

Yapılan bütün çalışmaların vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi için olduğunu dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Valilerimiz koordinatörlüğünde kamu görevlileri çalışıyor. Belediye başkanlarımızla birlikte kamu hizmeti veriliyor. Ama olur ki valimizin, belediye başkanımızın veya diğer amirlerimizin iyi niyeti var ama onu uygulayacak olan personel sabah evden çıkarken eşiyle tartışmış olur, babasına kızmış veya komşusuna kızmış olur, gittiğinizde size asık suratlı davranabilir. Buna karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuracaksınız. Bütün mesele insanımız şunu söylesin, 'Ne güzel ülkem, ne güzel devletim, ne güzel kamu hizmeti alıyorum, çocuklarımın ne güzel öğretmenleri var, ilde asayiş çok iyi, huzur var, hastanemizde verilen hizmet daha iyi' işte bunları temin edebilmek için kurulmuş."

Konuşmanın ardından katılımcıların soruları kamu denetçileri tarafından yanıtlandı.

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