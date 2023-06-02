Çankırı'da yağma ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da silah kaçakçılığı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu kullanma suçlarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polise başvuran M.Y, bir araçta 4 kişinin kendisini silahla tehdit ederek banka hesaplarına 10 bin lira havale ettirdiklerini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, belirlenen otomobili il merkezinde durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı-Ankara kara yolunda durduruldu.

Araçta bulunan Y.E.A, O.S, M.P. ve M.F.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, M.Y'nin kendilerine silah sattığını, arızalı olması üzerine kente gelerek tabancanın parasını geri aldıklarını, kendilerine gösterdiği başka silahları almak istemeyip Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

İfadeler üzerine polisin arazide yaptığı aramada, 3 tabanca, 2 kutu mermi, dolu şarjörler ile kağıda sarılı 30 gram uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili M.Y. de gözaltına alındı.





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