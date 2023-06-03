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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kedi "Merkür" lise öğrencilerinin yakın arkadaşı oldu

AA

Kedi "Merkür" lise öğrencilerinin yakın arkadaşı oldu

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yaklaşık 4 ay önce okul binasına sığınan kediye öğrenciler sahip çıkıyor, yakından ilgileniyor.

Kış aylarında Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesine sığınan kedinin bakımını öğrenciler yapıyor. "Merkür" adı verilen kedi, zaman zaman derslere giriyor, okul koridorlarında, kantinde öğrencilere eşlik ediyor.

İstediği zaman dışarı çıkıp tekrar okula dönen kedi, okul binasında yapılan yuvada yaklaşık 4 aydır yaşamını sürdürüyor.

Edebiyat öğretmeni Hatice Geçim, AA muhabirine, okullarına kış aylarında misafir olan kedinin öğrencilerin bakımıyla okulda vakit geçirdiğini söyledi.

Kedinin bakımının genellikle kütüphanede yapıldığını anlatan Geçim, "O da çok uslu bir kedi zaten. Öğrenciler kitap okurken mırıltısıyla onlara eşlik ediyor. Galiba seviyor bizim ortamımızı." ifadesini kullandı.

Doğada her canlının hakkınca yaşamaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Geçim, "Öğrencilerimizin merhamet duyguları artıyor. Öğrencilerimiz veterinere götürdü, bakımını yaptılar. Okulun içine kum ve mama aldık. Üşüdüğü için gelmiş aslında, dışarıyı da çok seviyor, ona doğadan koparmadan bakıyoruz." diye konuştu.

- "İnsandaki stresi azaltıyor, mutlu ediyor"

Öğrencilerden Rabia Sena Silahsız da kedinin ders sırasında kendilerine eşlik ettiğini dile getirdi.

Hayvanlarla içi içe olmanın iyi bir aktivite olduğuna işaret eden Silahsız, "Bize sığınmak istedi, biz de aldık. Hepimiz çok seviyoruz. Hem hayvanla ilgileniyoruz hem derslerimizle." dedi.

Zeynep Çubuk da okulda kedi ile güzel vakit geçirdiklerine dikkati çekerek, "Moral olma konusunda hayvanlar çok güzel katkıda bulunuyor. İnsandaki stresi azaltıyor, mutlu ediyor. İnsanlara çok yakın, herkesi nasıl mutlu edebileceğini bilen bir kedi." diye konuştu.

Hatice Cansu Boztepe de kedileri çok sevdiğini, Merkür'ün de zaman zaman kantinde yemeklerine ortak olduğunu kaydetti.


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