Çankırı'da bisiklet sürücüleri çevre temizliği yaptı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği ve bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletliler Karatekin Parkı'nda bir araya geldi.

Atatürk Caddesi üzerinden Kenbağ Tabiat Parkı'na pedal çeviren her yaştan bisikletli, yol boyunca çevredeki çöpleri topladı.

Kulüp Başkanı Engin Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi korumanın önemine dikkati çekti.

Bazı alışkanlıkların değiştirilmesinin dünya için büyük öneme sahip olduğunu belirten Çimen, "Bisikletle ulaşımı mümkün olduğu kadar hayatımıza katmak da atabileceğimiz bu adımlardan bir tanesi. Bisiklet kullanarak çevremiz için önemli bir eylemde bulunurken, bedensel sağlığımız için de keyifli bir egzersiz fırsatını yakalayabiliriz." dedi.

Bisikletliler topladıkları çöplerin görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşarak çevre temizliğine dikkat çekti.



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