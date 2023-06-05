Çankırı'da bisiklet sürücüleri çevre temizliği yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da bisiklet sürücüleri çevre temizliği yaptı

AA

Çankırı'da bisiklet sürücüleri çevre temizliği yaptı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği ve bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletliler Karatekin Parkı'nda bir araya geldi.

Atatürk Caddesi üzerinden Kenbağ Tabiat Parkı'na pedal çeviren her yaştan bisikletli, yol boyunca çevredeki çöpleri topladı.

Kulüp Başkanı Engin Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi korumanın önemine dikkati çekti.

Bazı alışkanlıkların değiştirilmesinin dünya için büyük öneme sahip olduğunu belirten Çimen, "Bisikletle ulaşımı mümkün olduğu kadar hayatımıza katmak da atabileceğimiz bu adımlardan bir tanesi. Bisiklet kullanarak çevremiz için önemli bir eylemde bulunurken, bedensel sağlığımız için de keyifli bir egzersiz fırsatını yakalayabiliriz." dedi.

Bisikletliler topladıkları çöplerin görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşarak çevre temizliğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şabanözü'nde minik öğrenciler yıl sonu etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Şabanözü'nde minik öğrenciler yıl sonu etkinliği ...
Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu
YEREL HABERLER Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler ...
Çankırı'da yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Çankırı'da yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları ...
Kedi "Merkür" lise öğrencilerinin yakın arkadaşı oldu
YEREL HABERLER Kedi "Merkür" lise öğrencilerinin yakın arkadaşı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.