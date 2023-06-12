Çankırı'nın Orta ilçesinde 556 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde 556 yıllık yağmur duası geleneği devam ediyor.

Köydeki yağmur duası sabah namazının ardından okunan hatim duasıyla başladı.

Mezarların ziyaret edilmesinin ardından Çimencik mevkisinde topluca namaz kılındı, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Yağmur duasına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Bilal Doğan, memleketi Kalfat köyünde düzenlenen yağmur duası geleneğinin yaklaşık 600 yıldır sürdüğünü söyledi.

Doğan, "Bu yıl 556'ncısını kutladığımız yağmur duası için Kırkpınar güreşleri ile eş değer derlerdi atalarımız. O nedenle bu geleneği şimdi gençlere devrediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kalfat Vakfı Başkanı Osman Atmaca da yağmur duası geleneğini aynı inançla sürdüreceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir, önceki dönem AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve vatandaşlar katıldı.



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