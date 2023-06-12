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Çankırı Ziraat Odası Başkanlığından çiftçilere "pas hastalığı" uyarısı

AA

Çankırı Ziraat Odası Başkanlığından çiftçilere "pas hastalığı" uyarısı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, yaptıkları arazi kontrolleri sırasında pas hastalığı tespit ettiklerini, geç kalmadan ilaçlama yapılması gerektiğini belirtti.

Gamzeli, Ziraat Odası Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, önceki yıllara kıyasla bu yıl yağışların güzel olduğunu söyledi.

İl genelinde ekili alanlarda Ziraat Odası olarak incelemeler yaptıklarını ve pas hastalığının başladığını tespit ettiklerini dile getiren Gamzeli, "Tüm üyelerimizi konu hakkında bilgilendirdik. Gerekli tedbirleri almaları noktasında uyardık. Pas hastalığının tek çaresi zamanında geç kalmadan ilaçlama yapmak. Bazı köylerimizde geç kalan çiftçilerimiz oldu. Bitkileri gelişmedi. Bu hastalıkta gerekli önlemleri almazsanız çok ciddi anlamda verim kaybı yaşarsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO hububat alım fiyatlarının açıklandığını hatırlatan Gamzeli, şöyle konuştu:

"Çiftçimizin büyük heyecanla beklediği hububat alım fiyatı maalesef beklentimizin altında kalmıştır. Çünkü maliyetlerimiz düşmedi halen de artmaktadır. Gübre fiyatlarında bir türlü istikrarı yakalayamadık. Çiftçimizin gübre kullanım döneminde fiyatlar yükseltiliyor, daha sonra düşürtülüyor. İlimizde hububat üretimi çiftçilerimizin en önemli geçim kaynağıdır. İlimiz hububat alanlarının çoğu kuru tarım arazisi olup, toprak yapısı itibariyle dekara verim seviyesi düşüktür. İlimizde iki yılda bir ürün alabiliyoruz. İki yılda birde destek almaktayız. Toprak yapımız itibariyle iki yıl üst üste ekim yapma, ürün alma şansımız yoktur. Bu durumun göz önünde bulundurularak hükümetimizden talebimiz, ilimizde üretimin devam etmesi, çiftçimizin tarlasında kalması için bizlere pozitif ayrımcılık yapılarak ilave ek pirim destek verilmesini talep ediyoruz."

İl genelinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) girmeyen arazilerin çoğunlukta olduğunun altını çizen Gamzeli, "Üreticilerimiz intikali yapılamayan arazileri ÇKS'ye ekleyememektedir. Bu yüzden TMO’nun Tüm çiftçilerimizin ürünlerini almasını ve pirim desteğinden yararlanmasını talep ediyoruz. İlimizde hasada az bir zaman kaldı. Vatandaşlarımızdan talebimiz ekili arazilerimizin yanından geçerken sigara izmariti ve yanıcı maddeler atmayalım. Çiftçimizin iki yıllık emeğini heba etmeyelim. Çiftçilerimize şimdiden bol bereketli bir hasat yılı geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


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