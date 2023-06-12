Çankırı'da 3 yıl önce ölü bulunan kadının soruşturmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çatalelma köyünde, Sevim Yıldırım'ın kaybolduktan 22 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çatalelma köyünde eşinin rahatsızlığı nedeniyle yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın, 1 Aralık 2020'de kaybolduktan sonra 22 Aralık 2020'de köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Karadayı köyü Bahçeler Ardı mevkisinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran 2023 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.









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