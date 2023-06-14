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Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

AA

Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

ÇANKIRI (AA) - Şabanözü'nde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Şabanözü Belediyesi Kıl Çadır Düğün Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, öğrencilerin göz bebekleri olduklarını dile getirdi.

Bulundukları makamı gelecekte yeni yetişen nesle devredeceklerini söyleyen Uzun, "Önünüzde dört yıllık uzun bir maraton var. Yorulmadan 9. sınıftan itibaren yavaş da olsa bir şeyler yapmanın gayretinde olun. Bir abiniz olarak her zaman arkanızdayım." dedi

Uzun bir süreçten geçilerek bugünlere gelindiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız da tüm öğrencilerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğine inandığını, bundan sonraki dönemde de bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından okul birincisi Nermin Ulu, mezuniyet kütüğüne birincilik plağı çaktı.

Kep atarak mezuniyeti kutlayan öğrenciler için pasta kesildi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile okul müdürleri ve veliler de katıldı.

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