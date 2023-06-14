Mezunu olduğu lisede müdür olarak görev yapıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da mezun olduğu liseye müdür olarak atanan Güngör Çalışkan, okulunun başarısı için çalışıyor.



Çankırı Lisesi'nden 1985 yılında mezun olan Güngör, Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'ndeki eğitiminin ardından 1989 yılında öğretmenliğe başladı.

Nevşehir ve Mardin'de öğretmenlik yapan Güngör, 1993 yılında Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi'ne atandı.

Burada yaklaşık 21 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında, mezunu olduğu Çankırı Lisesi'ne müdür olarak atanan Güngör, öğrencilerinin başarısı için 9 yıldır mesai yapıyor.

Güngör Çalışkan, AA muhabirine, mezun olduğu okulda göreve başladıktan sonra anılarının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini söyledi.

Mezun olduğu yıllarda Çankırı Lisesi'nin çok başarılı olduğunu, aynı başarıyı yakalamak için emek verdiklerini anlatan Güngör, "Bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini ve mezunu da olduğumuz için biraz daha fazla hissederek çalışmalarımızı yaptık, bugünlere getirdik çok şükür. Çalışmalarımızda bize en büyük desteği ekibimiz, öğretmenlerimiz, idareci arkadaşlarımız, teknik ekibimiz veriyor. Öğretmenlerimiz içinde Öğretmen Lisesi'nden yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de var. Tabii onların bizi tanımaları, bizim de onları tanımamız bu gelişimin hızlanmasında etken olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Okulumuzda birçok hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz"

Okulda şu anda 537 öğrencinin ve 41 öğretmenin bulunduğunu dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"1971 yılında yapılmış bir bina burası. Öğretmenlerimizin bize bağırdığı yerler, arkadaşlarımızla birlikte bazı kaçamaklar yaptığımız yerler gördükçe hatırımıza geliyor, bunları yaşıyoruz. Okulumuzda birçok hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle davranışsal olarak öğrencilerimizde bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Bunun meyvelerini de akademik olarak yaptıkları başarılarda son 3-4 yıldır almaya başladık. Bu da bize gurur veriyor, sevindiriyor. Daha iyiye daha güzele gidilecek inşallah."

10/C sınıfı öğrencilerinden Eda Kuşcu, okul müdürü Güngör'ün lise yıllarında eğitim gördüğü sınıfta aynı yerdeki sırada ders aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Üniversitede gastronomi bölümünü kazanmak istediğini belirten Kuşcu, aynı sıralarda yetişen ve birçok başarı kazanmış kişilerin olmasının kendilerini daha çok hırslandırdığını dile getirdi.

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