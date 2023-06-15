Şabanözü ilçesinde "Dil Şenliği" düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Şabanözü ilçesinde "Dil Şenliği" gerçekleştirildi.

Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler, İngilizce ve Arapça hazırladıkları skeç, fıkra, yarışma gibi etkinlikleri sundu.

Okul müdürü Esma Koçak, öğretmenlerin özverili çalışmaları sonucu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğretmenlerin dönem boyunca öğrencileri hazırladığını dile getiren Koçak, "Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dille telaffuz ve konuşma becerileri gelişerek kendileri öz güven kazandılar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.