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Lise öğrencileri geleceğe yazdıkları mektupla başarıyı hedefliyor

AA

Lise öğrencileri geleceğe yazdıkları mektupla başarıyı hedefliyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Lisesi 9. sınıf öğrencileri, gelecekteki kendilerine yazdıkları mektuplarla hedeflerini gerçekleştirebilmek için motive oluyor.

Çankırı Lisesi İngilizce öğretmeni Hasan Emin Çekil öncülüğünde okulun 9. sınıf öğrencilerine yönelik, "Geleceğe Mektup" etkinliği başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler ​lise hayatından beklentilerine, geleceğe dair umutlarına, arkadaşlıklarından eğitimlerine kadar birçok konuda mektup kaleme aldı. Bazı öğrenciler de videolu mesaj hazırlayarak bunları flash belleklere yükledi.

Hazırlanan mektuplar ve video mesajlar, okulda 9. sınıfta öğrenim gören 136 öğrencinin kendi isimlerinin yazıldığı pet şişelerin içinde bir sandığa konuldu.

Üzerine, "Geleceğe Mektup" yazılan sandık, 9. sınıf öğrencilerin mezuniyet yılı olan 2026'da açılmak üzere okul bahçesindeki alana gömüldü.

Mektup ve video mesajların, 2026'daki mezuniyet töreninde açılması planlanıyor.

Hasan Emin Çelik, AA muhabirine, 9. sınıf öğrencilerin henüz lise hayatının başında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin kendi gelecekleriyle ilgili plan kurmalarına yönelik güzel bir etkinlik olacağını düşünerek çalışmaya başladıklarını belirten Çelik, "Asıl amacımız, öğrenciler kendi gelecekleriyle ilgili planlar kursun, kararlar versin ve hedefler ortaya koysun. Öğrencilerimiz 3 sene sonrasını, geleceklerini düşünerek planlarını mektuplarında yazdılar. Bu, kurum kültürünü de geliştiriyor, öğrenciler okula aidiyet hissediyor. Etkinliğimizin amacı doğrultusunda inşallah öğrencilerimiz hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

9. sınıf öğrencilerinden Tuğçe Özyılmaz ise projenin kendileri için faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Mektubunda hedeflerinden bahsettiğini anlatan Özyılmaz, "Elbette pişman olacağım şeyler de olabilir ama genellikle mutlu olacağımı, o anki halimle şu anki halimin çok farklı olacağını düşünüyorum. 2026'da pişman olmamak, hedeflerimi gerçekleştirmek için sonuna kadar çalışıp asla pes etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Büşra Taş da proje sayesinde hedeflerini daha net şekilde ortaya koyduğunu, bunları mektubunda belirttiğine işaret ederek, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Kadirhan Öztürk ise 2026 yılına yazdıkları mektup sayesinde hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini göreceklerine dikkati çekerek, mektupları açtığında başarmış olacağını umduğunu kaydetti.


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