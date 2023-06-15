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Şabanözü'nde lise öğrencileri şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirdi

AA

Şabanözü'nde lise öğrencileri şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirdi

ÇANKIRI (AA) - Şabanözü ilçesinde lise öğrencileri tarafından şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasik Kavaklı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yapılan etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Bağlamanın telinde yüreğin telini hoplatmalısınız. Bu da neyle olur, bu tür faaliyetlerin çoğalmasıyla olur. O yüzden huzurlarınızda öğretmen ve idarecilerimize şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenler tarafından şiir ve türküler seslendirildi, ses yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bahadır Darakçı, Ebubekir Yetkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız ile kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


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