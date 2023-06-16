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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liselilerin yetiştirdiği küçükbaş hayvanlar, kurbanlık olarak satılıyor

AA

Liselilerin yetiştirdiği küçükbaş hayvanlar, kurbanlık olarak satılıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okulun uygulama alanlarında yetiştirilen küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı öncesinde alıcısını bekliyor.

Kırkevler Mahallesi'nde 260 dekar araziye kurulu olan ve 150 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, dönem boyunca tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar yürütülüyor.

Öğrenciler, okul kampüsündeki tarlalarda buğday, arpa, fasulye, mercimek, nohut, mısır, sebze ve meyve üretimi yapıyor, ahır ve ağıllarda ise 40 büyükbaş, 75 küçükbaş hayvana bakıyor.

Öğrenciler tarafından özenle bakılan 30 küçükbaş hayvan, bu yıl kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Bugüne kadar 15'i satılan hayvanların tamamının satılması beklenirken, elde edilen gelirle öğrencilerin ve okulun ihtiyaçları karşılanıyor.

Okul müdürü Emrah Olkaç, AA muhabirine, okulda tarım, hayvancılık ve gıda alanlarının bulunduğunu söyledi.

Okulda hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Olkaç, "Büyükbaş hayvanlarımızdan günlük 300 litreye yakın süt üretimi yapılmaktadır. Holstein, simmental, Belçika mavisi gibi türler mevcut. Küçükbaş hayvanlarımızı da genelde adaklık ve kurbanlık satışı için üretmekteyiz. Kurbanlıkla ilgili bu yıl çok sayıda satışımız oldu. Muhtemelen bu hafta içinde tükenir diye düşünüyorum." dedi.

Büyükbaş hayvanları genelde sağımlık olarak beslediklerini dile getiren Olkaç, "Aynı zamanda ilimizde bulunan tüm pansiyonların et ihtiyacını büyükbaş hayvanlardan karşılıyoruz. Küçükbaş hayvanlarımızı da her Kurban Bayramı öncesi satışa sunuyoruz. Öğrencilerimizin yetiştirdiği hayvanlar bunlar. Tamamen döner sermayeye aktarılan, okulumuzun giderleri ve öğrencilerimizin ihtiyaçları için kullandığımız gelirimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Okul öğretmenlerinden veteriner hekim Nedret Selvi de bu yıl hayvanların güzel bir üreme dönemi geçirdiğini anlattı.

Öğrencilerin kurbanlıkların bakımını üstlendiğine işaret eden Selvi, şöyle konuştu:

"Otlatma, yemleme, banyo, kırkım gibi bütün faaliyetler öğrencilerimiz tarafından yürütülüyor. Yardımcı personel ve öğretmenler de uygulama derslerini gerçekleştiriyor. Eğitim içinde üretim söz konusu. Öğrencilerimiz yıl boyunca hayvanların bakımlarını özenle yapıyor. Burada amaç, öğrencilerin hayvanların içinde uygulamalı eğitim görmeleri, mezun olduklarında, kendi işletmelerini kurduklarında veya bir işe girdiklerinde tecrübe kazanmış olmalarıdır."

- "Emek vererek yetiştirdiğimiz hayvanların gitmesi biraz üzüyor"

Öğrencilerden Mustafa Ulu, ailesinin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, bu yüzden kendisini geliştirmek için bu okulu tercih ettiğini söyledi.

Okulda verilen eğitimle büyük tecrübe kazandıklarına dikkati çeken Ulu, "Yıl boyunca hayvanlara özenle bakıyoruz, besleme yapıyoruz, temizliklerini, sağımlarını yapıyoruz. Seviyorum, zaten kendim de yaptığım için buraya geldim. Kurban Bayramı geldiği için yetiştirdiğimiz hayvanlarımızın yarısı satışa sunuldu. Emek vererek yetiştirdiğimiz hayvanların gitmesi biraz üzüyor bizi." dedi.

Öğrencilerden Hakan Bayraktar ise bütün bakımlarını kendilerinin yaptığı hayvanların Kurban Bayramı için satışa sunulduğunu, tamamının kısa sürede satılmasını beklediklerini kaydetti.

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