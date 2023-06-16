Çankırı, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Tokat'ta öğrencilere karneleri verildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Tokat'ta öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.



Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Ayaz, daha sonra karnelerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 27 bin 891 öğrencinin karne alacağını belirten Öztürk, "Tabii ki tatil süreci demek sadece dinlenmek, gezmek ve boş vakit harcamak değildir. Tatil süresince velilerimizden beklentilerimiz olacak. Bu uzun süreçte öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için teşvik edilmesi, sosyal aktivitelerle desteklenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 57 bin öğrenciye karneleri verildi.

Vali Mustafa Masatlı, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenler, okul görevlileri ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye uzanan uzun bir süreç olduğuna işaret eden Masatlı, "Çocuklarımız, gençlerimiz eğitim öğretim döneminde bütün enerjilerini derslere harcadı. Şimdi de 3 aylık tatile çıkacaklar. Bu süreçte başta çocuklarımıza, ailelerine ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından sınıfları gezen Masatlı, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

- Kastamonu

Kastamonu'da 58 bin 197 öğrenci, karnelerini aldı.

Reşit Çubukçu Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Avni Çakır, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Çakır, bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Çorum

Çorum'da eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla kentteki okullarda etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde eğlenen, çeşitli gösteriler sunan öğrenciler, törenle karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, kentte 473 okulda 90 bin 385 öğrenci ile 7 bin 298 öğretmenin 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladığını söyledi.

Kodek, öğrencilere tatili iyi değerlendirip kitap okumalarını, ufuk açıcı deneyimlerde bulunmalarını tavsiye etti.

- Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eşi Ayfer Hatipoğlu ile TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Vali Hatipoğlu, karne alan öğrencilere ve il genelindeki 8 bin 685 öğretmene huzurlu ve güzel bir yaz tatili diledi.

Tokat genelinde eğitim öğretim yılının ardından 107 bin 876 öğrenci karnesini aldı.





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