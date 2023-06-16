Çankırı'da evde eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Cemre karnesini aldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da okulunda zorunlu eğitime devam edemediği için evde eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Cemre Özkan'a karnesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan, Güneş İlkokulu Müdürü Erkan Kaytez ve sınıf öğretmeni Sinan Eken ve Mehmet Yılmaz, Cemre Özkan'ı evinde ziyaret ederek yaz tatili öncesi karnesini verdi.

Doğuştan engeli olduğu için eğitimine evde devam eden Cemre, karnesindeki tüm notların "çok iyi" olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, zorunlu eğitim çağında olan ancak özel gereksinimleri nedeniyle örgün eğitimine devam edemeyen öğrencilere evde eğitim hizmetinin sunulduğunu hatırlattı.

Çankırı'da evde eğitim hizmetinden 7 öğrencinin yararlandığını dile getiren Öztürk, "Karnelerin dağıtıldığı bu özel günde bu hizmetten faydalanan sevgili öğrencimiz Cemre Özkan'ı evinde ziyaret ederek karnesini vermek istedik. Evde eğitim hizmetinden faydalanan değerli öğrencilerimize başarılar diler, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek veren ve destek olan yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize, çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi yaşanmasını temenni ediyorum." dedi.

Cemre Özkan'ın ailesi de evde eğitim hizmetinden çok memnun olduklarını, öğretmenleri ile uyum sağladığını belirterek, verilen hizmetten dolayı Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.





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