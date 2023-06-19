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ÇANKIRI/TOKAT (AA) - Çankırı'nın Şabanözü, Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Şabanözü ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Çarşı meydanında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, meydanın sel sularıyla dolması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ve jandarma ekiplerince tedbir alınırken Şabanözü Belediyesi ekipleri çamur ve su birikintilerine yönelik temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan Şabanözü-Orta kara yolunda sel sularının birikmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı.

Orta ilçesine bağlı Yenice ve Hüyük köyünde etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

- Tokat

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçe merkezinde ulaşımda sağanak nedeniyle aksamalar yaşandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sağanak nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda alt geçitlerde, cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Suyla dolan Alparslan Türkeş Bulvarı alt geçidinde bir kamyonet mahsur kaldı. Kamyonet, traktöre bağlanarak kurtarıldı.





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