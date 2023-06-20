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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan KKKA hastalığı uyarısı

AA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan KKKA hastalığı uyarısı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Abdullah Ayaz, Ilgaz ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Ilgaz Çok Amaçlı Gösteri ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ayaz, geçen sene biri Ilgaz ilçesinde olmak üzere keneden dolayı iki vefatın yaşandığını hatırlattı.

Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyaran Ayaz, "Böyle bir risk bu çevrede mevcut. Geçen yıl yatarak tedavi olan vatandaş sayımız da çoktu. Bu sebeple lütfen vatandaşlarımız kene vakasıyla karşılaştıklarında yetkililere bilgi verip en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Bu hastalığın tedavisi var. Tek sıkıntı yetkililere geç bilgi verilmesi. Muhtarlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını ve vatandaşlarımızı uyarmalarını istiyoruz." dedi.

Ilgaz ilçesindeki yatırımlara ilişkin de bilgi veren Ayaz, "Ilgaz ilçemizin yollarıyla ilgili olarak 2022 yılında toplam 13 milyon 153 bin liralık yatırımımız oldu. Bu yıl da yollarımızla ilgili 8 milyon 847 bin liralık bir yatırım yapacağız başlangıç olarak. Yine su ile ilgili 2 milyon 300 bin liralık da bir yatırımımız olacak yaz döneminde. İhtiyacımız çok. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak için bütün paydaşlarımızla istişare içerisinde çalışıp planlamalarımızı yapıyoruz. Her zaman söylüyorum, vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Oluşturacağımız yeni kaynaklarla ilçemize yönelik yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Ayaz, muhtarların taleplerini dinledi.

Programa, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Serdar Soydaş, Ilgaz İl Genel Meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.



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