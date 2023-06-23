Çankırı'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Abdullah Ayaz ve protokol üyeleri şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Ayaz, gazetecilere, il protokolü, şehit ve gazi aileleriyle şehitlik ziyaretini yaptıklarını söyledi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Ayaz, "Bayramla ilgili olarak birinci önceliğimiz muhakkak ki trafik. Bu akşamdan itibaren hem D100 hattında ilimize doğru geliş hem de ilimizden farklı noktalara vatandaşlarımızın gideceğini değerlendiriyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, trafikte dikkatli olmaları. Yorgunken, uykuları geldiğinde kesinlikle araç kullanmasınlar, bu bayramda da en büyük isteğimiz o. İkincisi, tabii ki vatandaşlarımız Kurban Bayramı vecibelerine yerine getirecek. Onunla ilgili hem belediyelerimiz hem özel idaremiz gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşlarımızdan da hem kurban kesimi hem kurban sonrası bertarafıyla ilgili hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz ile kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.