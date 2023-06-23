Çankırı'daki uçak kütüphane bakıma alındı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphaneye dönüştürülen uçak, bakımdan geçiriliyor.



Çankırı Belediyesi tarafından uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A 300 tipi uçak, satın alındıktan sonra parçalar halinde İstanbul'dan getirilerek, çocukların rahatça kütüphane olarak kullanabilecekleri şekilde düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın üst tarafına yerleştirilen kütüphane uçak, 2016 yılından bu yana hizmet veriyor.

Bir süre önce ziyarete kapatılan uçak kütüphanenin içi ve dışında Çankırı Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince bakım çalışması yürütülüyor.

Çevresine kurulan iskelelere çıkan işçiler, uçağın dış cephesini boyayarak onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi de gerçekleştirileceği öğrenildi.







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