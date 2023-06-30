Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'nın Ilısılık köyünde yapılan cami ibadete açıldı

AA

Çankırı'nın Ilısılık köyünde yapılan cami ibadete açıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilısılık köyünde depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılan cami, hizmete girdi.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir eserin açılışında bir araya geldiklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Çok zarif, çok güzel fonksiyonlarıyla, güzel bir örnek olarak Ilısılık Köyü Camisi Külliyesi'nin yapılmasına öncülük eden dernek başkanımız İrfan Bey'e ve yönetimine, katkıda bulunan herkese, tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu eser yüzyıllar boyunca inşallah ayakta duracak ve belki bin yıl önce Malazgirt'ten yola çıkıp geldiğimiz ve vatan toprakları olarak yerleştiğimiz bu mübarek beldelerin en büyük tapusu, en büyük nişanesi olmaya devam edecek. O sebeple fiziki güzelliğinin yanında manevi anlamda taşıdığı anlam itibarıyla camimiz gerçekten bir semboldür, bir mühürdür."

Ilısılık Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İrfan Çakır da açılışını yaptıkları caminin hayırlı ve mübarek olması temennisinde bulundu.

Göreve 2019'da geldiklerinde öncelikleri belirlediklerini anlatan Çakır, "Her köyde olduğu gibi bizim köyümüzde de kalp kırgınlıkları, gönül ayrılıkları vardı. Önce Kabe'yi inşa etmektense gönülleri inşa etmemiz gerekir dedik ve önce kalpleri inşa ettik. Elhamdülillah, Ilısılık köyünde ayrılığa, fitneye son verdik. 'Biz birlikte daha güçlüyüz' sloganıyla Ilısılık olarak bir ve beraberiz." diye konuştu.

Caminin 600 metrekarelik alt bodrumunun sosyal tesis alanı olduğunu dile getiren Çakır, "Camimizin alanı 263 metrekare. 110 metrekare de üst katı var. Yaklaşık 373 metrekare cami alanımız var. Camide alt katta ve üst katta olmak üzere 400 kişi aynı anda namaz kılabiliyoruz. Caminin avlusunda da bir o kadar kişi namaz kılıyor, bine yakın kişi ile namaz kılabiliyoruz. Kalabalık olunca alt katı da mescide çevirdik, 2 bin kişi namaz kılabiliyor. Ilısılık köyüne hayırlı olsun. Ne kadar övünsek azdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından caminin yapımında emeği geçenlere plaket verildi, dua edilip açılış yapıldı.

Daha sonra camide mevlit okundu ve cuma namazı kılındı.

Caminin açılışına Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, eski AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orta ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Orta ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.