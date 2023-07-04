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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz'da Gasilhane ve Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet vermeye başladı

AA

Ilgaz'da Gasilhane ve Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet vermeye başladı

ÇANKIRI (AA) - Ilgaz ilçesinde Gasilhane ve Mezarlıklar Müdürlüğünün hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, cenaze hizmetlerinin belediyelerin asli görevlerinden olduğunu belirtti.

Eksikliğin farkında olduklarını, çalışmaları başlatarak sorunu çözmek için işe koyulduklarını aktaran Öztürk, "Yer seçiminin ardından hizmet binamızın yapımını tamamladık ve çevre düzenlemesiyle personel tahsisini gerçekleştirdik. Ilgaz'ımıza ve bağlı köylere hizmet vermeye başladık. Tüm cenaze hizmetleri ücretsiz. İsteyen vatandaşlarımız makbuz karşılığı bağış yapabilir ancak bu konuda herhangi bir zorunluluk yok. Böyle önemli bir hizmeti ilçemize kazandırmayı bize nasip ettiği için Cenabıhakk'a şükrediyorum." ifadesini kullandı.

İlçede ikamet eden bir kişi vefat ettiğinde 50 kişilik yemeğin belediye olarak evine gönderildiğini anlatan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Burada şu hususu da belirtmek istiyorum. Mezarlıklarımızın çıkışında cenaze sahibinin yemek ikramı gibi bir uygulama var. Dinimizce uygun görülmeyen bu uygulamanın ilçemizde bitmesini istiyoruz. Cenaze sahibi acısıyla mı uğraşsın, yoksa yemek hazırlatma telaşında mı bulunsun? Cenaze sahibinin evinde yemek yapılmaz, bilakis komşu, akraba ve tanıdıkları yemek gönderir. İşte belediye olarak bu ayrıntıyı da düşünerek cenaze sahibinin evine yemeği biz gönderiyoruz. Bu vesileyle mezarlık çıkışında yemek ikramı uygulamasının da bitmesini istiyoruz."


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