Eski Orta Belediye Başkanı Koçak, son yolculuğuna uğurlandı

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ÇANKIRI (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Orta ilçesinin eski belediye başkanlarından Recep Koçak, son yolculuğuna uğurlandı.

Orta'da 1994-2004 ve 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yapan Koçak için Canmazlar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Koçak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Koçak'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ömer Levent Türk, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ile vatandaşlar katıldı.

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