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        Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:29
        Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin 6 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca geri gönderme merkezinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Kentte dün sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan bazı yabancıların, iki kısımda yatak ve yorganları tutuşturması üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

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