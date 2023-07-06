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        Yeniden belde olan Dodurga'da Belediye Başkanı Kaşıkcı, bir yılı değerlendirdi

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:06
        Yeniden belde olan Dodurga'da Belediye Başkanı Kaşıkcı, bir yılı değerlendirdi

        ÇANKIRI (AA) - Yeniden belde statüsü kazanarak 3 Temmuz 2022'de yapılan seçimde Dodurga Belediye Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Kaşıkcı, başkanlığının birinci yılını değerlendirdi.

        Kaşıkcı, AA muhabirine, bir yıllık süre içinde Dodurga'ya yakışan hizmetlere imza attıklarını söyledi.

        Beldenin her iki tarafına büyüyecek şekilde imar çalışmasında sona yaklaştıklarını belirten Kaşıkcı, "Beldemize 15 bin metrekare alan üzerine, içinden Devrez Çayı'nın geçtiği bir mesire alanının birinci etap çalışmasını bitirdik. Nasip olursa ikinci etap çalışmasının altlığını hazırlıyoruz. Doğal gaz noktasında kıymetli vekillerimiz ve AK Parti'mizin öncülüğünde getireceğiz demiştik. Allah bunu da nasip etti. 10 kilometrelik ana boru şebeke hattı bitti. Bu yıl planlanan 2,5 kilometrelik hattın 120 aileye yakın doğal gaz bağlantı işlemleri de başladı. Allah nasip ederse bu kış eylül ayından itibaren evlerimiz gaz almaya başlayacak." dedi.

        Beldeye birçok iş makinesi, kamyon, makam aracı gibi araçların da kazandırıldığını anlatan Kaşıkcı, sosyal ve kültürel faaliyetler de yaptıklarını kaydetti.

        Tarım ve hayvancılık alanlarında İl Özel İdaresi ile gölet yaptıklarını dile getiren Kaşıkcı, 10 kilometre kilit taşı döşediklerini, sondaj çalışmalarıyla beldenin 50 yıllık su ihtiyacının çözüldüğünü ifade etti.

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