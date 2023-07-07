Çankırı'da ormanlık alanda iki ayı cep kamerasıyla kaydedildi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki ayı, cep telefona kamerasıyla görüntülendi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki ayı, cep telefona kamerasıyla görüntülendi.

Çerkeş'in bazı köylerinin su ihtiyacını karşılayan boruda yaşanan arızanın giderilmesi için Dağlı köyü Horhor mevkiine giden Kadıköy Köyü Muhtarı Ali Akgün ile beraberindekiler, ormanın içindeki iki ayıyı fark etti.

Akgün'ün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, ayıların kaçarak bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.