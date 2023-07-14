Ilgaz'da yol ve kaldırım yenileme çalışmalarında sona gelindi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sürdürülen yol ve kaldırımların yenilenmesi çalışmasında sona yaklaşıldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Ilgaz'da yaklaşık 2 aydır sürdürülen çarşı içi yol ve kaldırımların yenilenmesi çalışmasında sona geldiğini belirtti.

Dört bir yandan devam ettikleri çalışmaları Recai Tuncel Caddesi'nde sürdürdüklerini aktaran Öztürk, "Bu caddedeki çalışmalarımızı nihayete erdirdikten sonra yenilenmesi gereken bir kısım kaldırım alanı üzerindeki çalışmalarımızı tamamlayıp diğer projelerimize geçeceğiz. Çalışmamız sonucunda Nurettin Özdemiroğlu Caddesi, Recai Tuncel Caddesi, İstanbul Caddesi ve Garaj Sokak'ın bir bölümünde yol ve kaldırımların yenilenme çalışmalarını tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.