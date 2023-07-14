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        Çankırı'da bir çoban girdiği gölette boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 22:10
        Çankırı'da bir çoban girdiği gölette boğuldu

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde gölete giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

        Kayıören Yaylası'nda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Hayatullah Recebi (24), serinlemek amacıyla gölete girdi.

        Recebi'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşı, hayvanların sahibi Osman Bilgin ve Recep Demirbağ'ı telefonla arayarak durumu haber verdi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botla gölette yaptığı araştırmadan sonuç alınamadı.

        Polis kurbağa adamları, gölette yaptığı dalışla Recebi'nin sudan cansız bedenini çıkardı.

        Recebi'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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