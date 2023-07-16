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        Çankırı'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:33
        Çankırı'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde bariyere çarpan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya giden A.L'nin kullandığı 52 DB 343 plakalı kamyonet, D100 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kamyonetin önünün bariyere saplandığı kazada sürücüyle araçta bulunan A.K. ve B.K. yaralandı.

        Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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